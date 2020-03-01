أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراءات ‘’احترازية” لضمان استمرارية الدروس عن بعد، ”في حال ظهور حالات لفيروس كورونا” بالجزائر، بحيث تكون ”عملية” ابتداء من 15 مارس الجاري. وتتمثل هذه الإجراءات في وضع محتوى للدروس يمكن تصفحه عن بعد، على شبكة الأنترنت، بحيث تغطي شهرا من التعليم على الأقل، على موقع المؤسسة (والأفضل على أرضية المؤسسة) أو على أي سند آخر’’، وهو نفس الإجراء بالنسبة للأعمال الموجهة حيث ”تكون مرفقة بتصحيحات وجيزة”. وسيوضع تحت تصرف الطلبة، من خلال اتباع نفس المنهج، ”الأعمال التطبيقية التي تتماشى مع هذا النمط من التعليم”، حسب مذكرة وجهها، يوم السبت، وزير التعليم العالي، شمس الدين شيتور، لرؤساء الندوات الجهوية للجامعات ومديري المؤسسات الجامعية التعليمية.