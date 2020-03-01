تبخرت آمال سكان المقاطعة الإدارية للحراش في الجزائر العاصمة بشأن نتائج ”الحرب” على النشاط التجاري الفوضوي، وحلت خيبة الأمل محل الأمل لديهم، بعد مرور زهاء أسبوعين على الإعلان ”التاريخي” لمصالح المقاطعة المذكورة بإشهار سيف الحجاج في وجه التجار الفوضويين وأطنان الأوساخ التي يخلفونها يوميا في بلديات هذه المقاطعة، خصوصا بلديتي الحراش وباش جراح. وأكد السكان أنه لا شيء تغير في يومياتهم، حيث يعيشون مرارة بسبب التجار الفوضويين الذين فرضوا ”قانونهم” على قوانين الجمهورية، وضربوا بالإعلان الذي أصدرته مصالح المقاطعة الإدارية للحراش بإعلان الحرب على النشاط التجاري الفوضوي عرض الحائط في تحد للمسؤول الأول عن هذه المقاطعة.