أعلن المتحدث باسم رئاسة الوزراء المصرية أن وزيرة الصحية الدكتورة هالة زايد ستخضع للتحاليل اللازمة الخاصة بفيروس كورونا فور عودتها من الصين، كما ستخضع للرعاية لمدة 14 يوماً. وقال المستشار نادر سعد إنه يعتقد أن الوزيرة فور عودتها ستطلب إجراء تحاليل وفحوص عليها، وستخضع للمتابعة فقط لقياس درجة حرارتها على مدة 14 يوماً. وكانت زايد أكدت، في تصريحات لها مساء الاثنين من العاصمة الصينية بكين التي تزورها حالياً، أن مصر “تسلمت هدايا قيمة جداً من الصين”، شملت الوثائق الفنية المحدثة (النسخة السادسة) للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الصينية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكواشف جديدة لفحص وكشف الإصابة بالمرض.