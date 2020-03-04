تفاعل وزير التجارة، كمال رزيق، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، مجددا بشأن الحليب والتدابير المتخذة لمحاربة الاحتيال بهذه المادة الحيوية التي تدعمها الدولة. وكتب الوزير: “بعض الناس تتكلم عن وجود إنتاج كبير في الحليب بل فائض، ونحن مع الأسف الشديد نستورد حوالي 1.5 مليار دولار كل سنة من بودرة الحليب، أين هذا الفائض المزعوم للحليب الذي تتكلم عنه هذه الألسنة؟”.. وتابع رزيق: “لذا سوف نسعى لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لزيادة إنتاج الحليب، لكي نصل إلى وضع لا نستورد فيه أي دولار من مسحوق الحليب إن شاء الله. ويصبح المواطن الجزائري، إن شاء الله، يستهلك الحليب الجزائري الطازج، وهذا لا يتأتى بالأحلام بل بالعمل وزيادة الاستثمار في هذا القطاع”.