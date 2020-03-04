تحولت الندوة التي نظمها التلفزيون الجزائري، أمس، تحت عنوان “الإعلام الرياضي”، إلى محاكمة حقيقية لإحدى القنوات الجزائرية، بسبب ما اعتبره مدير التلفزيون، أحمد بن صبان، سطوا على حقوق المؤسسة العمومية، من خلال بث هذه القناة لقطات وصور مختلف المقابلات الرياضية التي تنقلها القناة العمومية. ودعا بن صبان مدير هذه القناة، في الندوة التي شهدت حضور ممثلين عن وزارة الاتصال والرياضة ورئيس الرابطة عبد الكريم مدوار وقدماء القسم الرياضي للتلفزة، للكف عن مثل هذه الممارسات والتحلي بأخلاقيات المهنة، فيما كان المعلق والصحفي الشهير، بن يوسف وعدية، أكثر قسوة في انتقاداته لما خاطب مدير هذه القناة عند تناوله الكلمة: “لا يمكن أن تنشئ قناة... عبر سرقة الصور من هنا وهناك”.