وجه الناخب الوطني جمال بلماضي، رسالة مؤثرة للجزائريين عامة، وللاعبيه بصفة خاصة، بشأن تفشي فيروس كورونا بالبلاد.

وطلب جمال بلماضي عبر فيديو نشر على الموقع الرسمي للفاف، اليوم الإثنين، من الجميع الاعتناء بأنفسهم، خلال هذه الفترة الحساسة من تفشي كورونا في مُختلف بقاع المعمورة، قائلا: "من الصعب الحديث عن الكرة في مثل هذه الأوقات، ولكننا لم ننس عملنا رغم كل الظروف".

وتابع بلماضي :"أطلب من لاعبينا الشجعان، أن يعتنوا بأنفسهم، وأوجه لهم تحياتي، راجيا من الله أن يحفظنا ويبعد عنا الابتلاء"، كما "أطلب من أبناء بلدي، حيثما كانوا أن يأخذوا حذرهم ويعتنوا بأسرهم، وأخذ كل الاحتياطات لتفادي الإصابة بالفيروس".