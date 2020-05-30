أصدر والي بومرداس يحي يحياتن قرارا بتوقيف رئيس بلدية زموري، بلكبير حميد، عن مهامه بسبب المتابعة القضائية ضده.

وحسب ديوان والي بومرداس فان قرار توقيف رئيس البلدية، المنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، جاء بناءا على مراسلة من مجلس قضاء بومرداس تخص وجود متابعة قضائية ضد مسئول بلدية زموري قيد التحقيق، حيث وطبق الوالي القانون البلدي الخاص بتوقيف كل منتخب متابع قضائيا عن مهامه، وحسب ما علمناه فان هناك مير زموري يتابع بعدة قضايا.