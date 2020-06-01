علمت "الخبر" من مصادر موثوقة انه تم تسجيل إصابتين بكوفيد 19 ويتعلق الأمر بعاملين بالعيادة المتعددة الخدمات ببلدية الهاشمية سعيداني عطية التابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية ب18كلم جنوب مقر ولاية البويرة.

وحسب ما صرح به ذات المصدر فإن الأمر لم يتوقف عند العاملين الاثنين فقط"سائق سيارة إسعاف، تصوير أشعة" حيث وعند إجراء التحاليل الأولية على العمال" أطباء، ممرضين، عمال" أثبتت إصابة أكثر من 23 شخص مستخدم بالعيادة المتعددة الخدمات وظهرت النتائج الأولية ايجابية.

هذا وقد اتخذت الإدارة إجراءات احترازية واستباقية بضمان العمل بالحد الأقصى، و تحديد موعد الغد لإجراء التحاليل وإرسالها لمعهد باستور للنظر في الإصابة من عدمها، كما وضعت ذات الإدارة احتمال الإصابة من خلال تحويل العمل إلى قاعة العلاج بالقرية الفلاحية وبطاقم آخر.