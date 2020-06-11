قررت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة اللواء المتقاعد حسين بن حديد إلى 18 جوان ، وهو التأجيل التلقائي الثاني بسبب وباء كوفيد-19، بعد تأجيلات سابقة بسبب حالته الصحية.

وتم توقيف اللواء المتقاعد من الجيش الجزائري، حسين بن حديد، في12 ماي 2019 بتهمة "المساس بهيئة نظامية و محاولة إحباط معنويات الجيش" وظل دون محاكمة حتى الافراج المؤقت عنه لأسباب صحية في جانفي 2020.

كما تم إعادة تكييف تهمته إلى جنحة "إهانة هيئة نظامية" وبرمجة محاكمته في 14 ماي الماضيل، لكنها تأجلت مرة أولى إلى 11 جوان بسبب إجراءات الحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقرار وزارة العدل عدم محاكمة المتهمين الموجودين خارج السجن.