سيعرف ملعب "عمر حمادي" ببولوغين (الجزائر) عن قريب بعض أشغال الترميم، حسب ما أعلنت عنه اليوم الأربعاء إدارة اتحاد الجزائر، النادي الرئيسي المقيم بهذا المرفق الذي شيد عام 1935.

و حسب نفس المصدر، وتحسبا لهذه الأشغال، اجتمع المدير العام للنادي، عبد الغني هادي يوم أمس الثلاثاء بالوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لباب الوادي ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبولوغين ومدير الشباب والرياضة لولاية الجزائر.

وتعود آخر عملية ترميم لملعب "عمر حمادي" إلى سنوات خلت، لما كان الاتحاد العاصمي تحت إدارة رجل الأعمال علي حداد المتواجد حاليا في السجن.

ووعد المساهم الأول للنادي، مجمع "سيربور"، لدى إشرافه على الأمور الإدارية للفريق بأنه سيسعى جاهدا على إعادة "بريق" النادي العاصمي، بما فيها ترميم الملعب.

ولم توضح إدارة النادي تفاصيل الأشغال التي سيعرفها ملعب بولوغين ولا تكاليفها ومدتها، مكتفية بالقول في بيانها بأن الترميم "سيمس عدة مرافق".