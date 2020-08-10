قام عبد الوهاب مولاي والي الولاية رفقة أعضاء اللجنة الأمنية صبيحة اليوم الاثنين ، بخرجة معاينة ميدانية، إبتداءا من حي الخربة وصولا إلى حي 240 سكن، حيث كانت فرصة للوقوف عن كثب على وضعية السكنات المتضررة والاستماع لبعض قاطني هذه الأحياء الذين قدموا إشغالاتهم للمسؤول الأول بالولاية.

هذا الأخير و عقب اختتام زيارته للأحياء المنكوبة، التقى بمقر الولاية- ممثلين عن هذه الأحياء المتضررة و استمع لكل الانشغالات و الاقتراحات و قد تم الاتفاق على عدة نقاط أهمها إعلام المواطنين بحلول اليوم الإثنين، لمجموعة من الخبراء ممثلة لمجموعة من مكاتب الدراسات المختصة ومخابر تقنية قصد دراسة وتقديم إجابة علمية دقيقة حول ظاهرة الهزات الأرضية المسجلة مؤخرا بولاية ميلة.

- الاعتماد على نتائج الخبرة التي تقوم بها هذه المجموعة في إتخاذ القرارات اللازمة والواجب إتخادها بخصوص التكفل بتداعيات هذه الوضعية.

- تكليف رئيس دائرة ميلة بالتنسيق مع منتخبي المجلس الشعبي البلدي بضبط ميكانيزم واضح وشفاف لتوزيع المساعدات التي تستقبلها الولاية من طرف الولاية الأخرى والمحسنين، التحقق من الأشخاص المتواجدين ضمن العائلات المتكفل بها عن طريق الخيم بالملعب البلدي و إخلاءه من الدخلاء، الإحصاء الدقيق للسكان المتضررين.

- تأكيد السيد الوالي على انه سوف يقوم برفع جميع المطالب التي عبر عنها السكان للسلطات العليا للبلاد قصد البث فيها ، ودراسة إمكانية التكفل بها في القريب العاجل، رفع حصة السكن الاجتماعي والمقدرة 184 سكن أنفا، بغية التكفل المتضررين من الهزة الأرضية، مع دراسة جميع المقترحات المقدمة من طرف السكان لاسيما تلك المتعلقة بتخصيص قطع أرضية وتقديم الإعانات المالية.و هو مقترح يصر عليه المتضررون.و قال الوالي انه لحد الان تم احصاء 274 عائلة صنفت في الخانة الحمراء و البرتقالية و العملية متواصلة لتخص اخياء اخرى على غرار قندهار و احياء اخرى.