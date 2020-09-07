بدأت مؤسسة تسيير حدائق الأطفال والروضات ودور الحضانة لولاية الجزائر "بريسكو" منذ أمس الأحد في استقبال الأطفال ما دون الست سنوات بعد قرار الوالي باستئناف نشاط دورالحضانة والرعاية للأطفال وفق البروتوكول الصحي، حيث استقبلت مؤسسة "بريسكو" 815 طفلا في أول يوم من عودة النشاط، بينما تم تسجيل " 1050 " طفل هذه السنة عبر 37 دور حضانة دخلت حيز الخدمة، لتبقى ست مؤسسات تخضع لأشغال التهيئة التي أقرها والي ولاية الجزائر وهي :دار الحضانة لحيدرة ة، دار الحضانة حملة عبد الرزاق بولوغين، دار الحضانة طرابلس حسين داي، دار الحضانة نسيبة مالكي الأبيار، دار الحضانة سيدي بنور باب الوادي.

وتسير مؤسسة "بريسكو" 43 دور حضانة موزعة على مستوى المقاطعات الإدارية لولاية الجزائر، بقدرة استيعاب تصل إلى 5500 طفل، يسهر على تأطيرهم 480 ما بين مربين، أساتذة وأخصائيين نفسانيين بالإضافة إلى الطاقم الإداري.

وتبعا للبرتوكول الصحي ستشتغل مؤسسة "بريسكو" بـ 50% من قدرات استقبالها في مرحلة أولى وبعدد إجمالي يقدر بـ 2368 طفل.