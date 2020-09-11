تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية مؤخرا، من تفكيك جماعة أشرار تتكون من 08 أشخاص، مختصة في الاعتداء وسرقة مستعملي الطريق العمومي، تنشط بإقليم الولاية والولايات المجاورة.

وحسب معلومات مؤكدة، تعود حيثيات هذه القضية إلى شكوى تقدم بها أحد مستعملي الطريق الوطني 01 ، مفادها تعرضه للتهديد وسرقة هاتفه النقال وأمواله من طرف مجهولين، إذ تم على إثرها تفعيل الاستعلام وتكثيف التحريات من قبل المجموعة للوصول إلى المتورطين في الجريمة.

وقد مكن التحقيق من توقيف 08 أشخاص من أفراد العصابة، من بينهم فتاتين 23 و 40 سنة، وتعتمد هذه العصابة في جرمها على استدراج الضحايا من قبل هاتين الفتاتين من خلال استعطاف الضحية، ليقوم أفراد العصابة بالاعتداء عليه وسلب ممتلكاته.