توفي المؤرخ والمختص في علم الاجتماع، عبد المجيد مرداسي، أمسية الخميس عن عمر يناهز 75 سنة بعد صراع طويل مع المرض، حسبما علم اليوم الجمعة من عائلته.

وتحصل مرداسي على شهادة في التاريخ و دكتوراه دولة في علم الاجتماع، وشغل منصب بروفيسور بجامعة قسنطينة لعدة سنوات.

عبد المجيد مرداسي هو كاتب أيضا حيث ألف العديد من الكتب حول الحركة الوطنية الجزائرية و حرب التحرير الوطنية و الموسيقى الجزائرية و تاريخ مدينة قسنطينة، كما ساهم بمقالات في عدة صحف وطنية.

وسيتم تشييع جنازة المرحوم اليوم الجمعة بقسنطينة.