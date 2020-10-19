تم تسجيل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

و جاء ترتيب الولايات حسب عدد الإصابات كالتالي :

الجزائر : 6.345 (58)

البليدة : 4.368 (10)

وهران : 4.160 (15)

سطيف : 3.356 (16)

باتنة : 2.094 (12)

بجاية : 2.057 (17)

قسنطينة : 1.742 (03)

عنابة : 1.527 (00)

تيبازة : 1.495 (03)

تيزي وزو : 1.442 (00)

جيجل : 1.391 (14)

تلمسان : 1.389 (00)

المسيلة : 1.380 (12)

البويرة : 1.356 (01)

بسكرة : 1.341 (00)

ورقلة : 1.320 (02)

الجلفة : 1.212 (04)

بومرداس : 1.180 (12)

الوادي : 1.115 (00)

تبسة : 1.043 (07)

تيارت : 956 (00)

المدية : 823 (01)

مستغانم : 782 (00)

عين الدفلى : 777 (00)

أم البواقي : 760 (07)

عين تموشنت : 706 (03)

الأغواط : 700 (01)

سكيكدة : 698 (02)

أدرار : 663 (04)

خنشلة : 614 (01)

قالمة : 552 (02)

سوق أهراس : 478 (01)

ميلة : 460 (00)

غرداية : 440 (00)

تيسمسيلت : 435 (00)

سيدي بلعباس : 424 (01)

برج بوعريريج : 422 (00)

بشار : 348 (00)

الطارف : 347 (00)

مـعـسـكـر : 336 (00)

نعامة : 264 (00)

الشلف : 245 (05)

البيض : 232 (00)

غليزان : 223 (00)

تندوف : 205 (00)

تمنراست : 202 (00)

إليزي : 139 (00)

سعيدة : 72 (00)