كورونا: توزيع الإصابات على الولاايات
تم تسجيل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.
و جاء ترتيب الولايات حسب عدد الإصابات كالتالي :
الجزائر : 6.345 (58)
البليدة : 4.368 (10)
وهران : 4.160 (15)
سطيف : 3.356 (16)
باتنة : 2.094 (12)
بجاية : 2.057 (17)
قسنطينة : 1.742 (03)
عنابة : 1.527 (00)
تيبازة : 1.495 (03)
تيزي وزو : 1.442 (00)
جيجل : 1.391 (14)
تلمسان : 1.389 (00)
المسيلة : 1.380 (12)
البويرة : 1.356 (01)
بسكرة : 1.341 (00)
ورقلة : 1.320 (02)
الجلفة : 1.212 (04)
بومرداس : 1.180 (12)
الوادي : 1.115 (00)
تبسة : 1.043 (07)
تيارت : 956 (00)
المدية : 823 (01)
مستغانم : 782 (00)
عين الدفلى : 777 (00)
أم البواقي : 760 (07)
عين تموشنت : 706 (03)
الأغواط : 700 (01)
سكيكدة : 698 (02)
أدرار : 663 (04)
خنشلة : 614 (01)
قالمة : 552 (02)
سوق أهراس : 478 (01)
ميلة : 460 (00)
غرداية : 440 (00)
تيسمسيلت : 435 (00)
سيدي بلعباس : 424 (01)
برج بوعريريج : 422 (00)
بشار : 348 (00)
الطارف : 347 (00)
مـعـسـكـر : 336 (00)
نعامة : 264 (00)
الشلف : 245 (05)
البيض : 232 (00)
غليزان : 223 (00)
تندوف : 205 (00)
تمنراست : 202 (00)
إليزي : 139 (00)
سعيدة : 72 (00)