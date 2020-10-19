كورونا: توزيع الإصابات على الولاايات

أخبار الوطن
19 أكتوبر 2020 () - س.أ
0 قراءة
+ -

تم تسجيل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر. 

و جاء ترتيب الولايات حسب عدد الإصابات كالتالي :

 

الجزائر : 6.345        (58)

البليدة : 4.368          (10)

وهران : 4.160         (15)

سطيف : 3.356         (16)

باتنة : 2.094            (12) 

بجاية : 2.057     (17)

قسنطينة : 1.742     (03)

عنابة : 1.527      (00)

تيبازة : 1.495      (03)

تيزي وزو : 1.442     (00)

جيجل : 1.391         (14)

تلمسان : 1.389       (00)

المسيلة : 1.380      (12)

البويرة : 1.356     (01)

بسكرة : 1.341     (00)

ورقلة : 1.320      (02)

الجلفة : 1.212       (04)

بومرداس : 1.180      (12)

الوادي : 1.115       (00)

تبسة : 1.043         (07)

تيارت : 956         (00)

المدية : 823         (01)

مستغانم : 782     (00)

عين الدفلى : 777     (00)

أم البواقي : 760     (07)

عين تموشنت : 706     (03)

الأغواط : 700       (01)

سكيكدة : 698         (02)

أدرار : 663          (04)

خنشلة : 614         (01)

قالمة : 552         (02)

سوق أهراس : 478     (01)

ميلة : 460     (00)

غرداية : 440    (00)

تيسمسيلت : 435     (00)

سيدي بلعباس : 424      (01)

برج بوعريريج : 422    (00)

بشار : 348         (00)

الطارف : 347     (00)

مـعـسـكـر : 336    (00)

نعامة : 264        (00)

الشلف : 245        (05)

البيض : 232       (00)

غليزان : 223     (00)

تندوف : 205      (00)

تمنراست : 202      (00)

إليزي : 139       (00)

سعيدة : 72        (00) 

في نفس السياق

الأمن الوطني يذكر المواطنين بإجراءات الوقاية من كورونا
214 إصابة جديدة بكورونا
إيطاليا: تدابير صارمة لكبح موجة ثانية لكورونا
كورونا: توزيع الإصابات على الولايات
كلمات دلالية:
كورونا

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول