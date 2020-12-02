يقوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الايطالي لويجي دي مايو ابتداء من السبت القادم بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن " هذه الزيارة الثانية من نوعها التي يقوم بها وزير شؤون خارجية الايطالي إلى الجزائر خلال سنة 2020 تندرج في إطار تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين الجزائر وإيطاليا" مضيفا أنها "ستشكل للطرفين مناسبة لاستعراض المحاور الأولية للتعاون الثنائي ودراسة أجندة المواعيد الكبرى مستقبلا لاسيما انعقاد الاجتماع رفيع المستوى الرابع خلال سنة 2021".

ويتضمن جدول أعمال المباحثات بين رئيسي دبلوماسية البلدين القضايا الراهنة الإقليمية والدولية خاصة تطورات الأخيرة للوضع في الصحراء الغربية و الوضع في ليبيا ومالي.

وخلال هذه الزيارة سيوقع الوزيران مذكرة تفاهم مؤسسة " للحوار الاستراتيجي حول العلاقات الثنائية والمسائل السياسية والأمن الشامل" حسب بيان الوزارة.

وفي ختام زيارته، سيستقبل دي مايو من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد.