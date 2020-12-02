تمكنت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص وحجز أسلحة غوص (بندقيتين سهميتين) من الصنف السادس، وهذا على إثر عرض شخص للبيع لصورة بندقية غوص سهمية للصيد من الصنف السادس على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.



وبعد التحريات التي قامت بها ذات الفرقة تم تحديد هوية صاحب المنشور،وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة،تم توقيفه و حجز بندقيتين سهميتين للغوص.وقد أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبـه فيه،وقدم بموجبه أمام العدالة عن تهمة حيازة لغرض البيع والاستعمال لأسلحة غوص من الصنف السادس بدون رخصة من شأنها الإضرار بالأمن العمومي.