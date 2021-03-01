عوقب وسط ميدان جمعية عين مليلة، محمد حريات بالإيقاف أربع مباريات، واحدة مع وقف التنفيذ، عقب طرده من قبل الحكم بسبب "سلوك غير رياضي اتجاه رسمي"، خلال المباراة التي انهزم فيها فريقه داخل الديار أمام وداد تلمسان (3-0) يوم السبت الماضي، حسبما أفادت به اليوم الاثنين رابطة كرة القدم المحترفة. كما سلطت على اللاعب حريات، غرامة مالية بقيمة 000. 40 دينار.

من جهة أخرى، عاقبت لجنة الانضباط، مساعد مدرب مولودية الجزائر، لطفي عمروش، بالإيقاف مباراة واحدة ( المنع من دخول الملعب وغرفة تغيير الملابس) بالإضافة إلى دفع 000 30 كغرامة مالية.

وسلطت لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة خلال اجتماعها، اليوم الاثنين عقوبة الإيقاف لمقابلة واحدة ودفع غرامة مالية بـ000 30 دينار، ضد قائد مولودية الجزائر، عبد الرحمان حشود، المطرود بسبب تراكم البطاقات في اللقاء الذي خسره فريقه أمام شبيبة القبائل (1-2).

ونفس العقوبة صدرت في حق ثلاثة لاعبين آخرين وهم، بن عمار ملال (مولودية وهران)، عادل لخضاري (اتحاد بسكرة) واحمد كروم، المطرودين بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وفرضت على أندية نصر حسين داي واتحاد الجزائر غرامة مالية بقيمة 000 200 دينار "لعدم احترام البروتوكول الصحي" وضد اتحاد بلعباس غرامة 000 50 دينار لـ"عدم تشغيل الشاشة الالكترونية" للملعب.