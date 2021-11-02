نفذ شاب هجوما بسكين في أحد القطارات بطوكيو، ليل يوم الأحد، ثم بدأ يضرم النار فيه مما أدى إلى إصابة 17 شخصا بينهم رجل في السبعينات تعرض للطعن وورد أنه فاقد للوعي.

وقالت الشرطة إنه منفذ الهجوم كان راكبا في قطار متجه إلى محطة شينجوكو، ثم بدأ بالاعتداء على الركاب بالقرب من محطة كوكوريو في مدينة تشوفو غربي طوكيو.

وأضافت أنه استخدم وقود قداحة لإضرام النار داخل القطار وارتفعت ألسنة لهب كبيرة لوقت وجيز ما أدى إلى احتراق بعض المقاعد. وألقت الشرطة القبض على هاتّوري كيوتا البالغ من العمر 24 عاما على خلفية الاشتباه في شروعه في القتل.

ونقل المحققون عنه قوله إنه كان يعتقد أنه سيحقق رغبته في نيل عقوبة الإعدام إذا تمكن من قتل شخصين على الأقل.

وأضاف المشتبه به أنه استلهم فعلته من حادث اعتداء بالسكين وقع في أوت في قطار تابع لخط أوداكيو بطوكيو. وكان ذلك الهجوم قد خلف 10 مصابين.