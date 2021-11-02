تحدثت وسائل إعلام عن تعرض مجموعة من المستثمرين لعملية احتيال بعد استثمارهم أموالا في العملة الرقمية الجديدة "سكويد غيم" في ظل نجاح مسلسل لعبة الحبار.

وأشارت وسائل الاعلام إلى أنه تم استغلال عشق الناس لمسلسل "لعبة الحبار"، حيث دفع هذا الحب آلاف الشباب لشراء عملة "سكويد غيم"، التي حققت ارتفاعا صاروخيا في ظرف أيام قليلة، وتحدث البعض بحماس على أنها ستصبح بديلا لعملة "البيتكوين"، لكن الحديث يجري الآن عن عملة احتيالية.

في الأيام الأخيرة، تراكمت التقارير من المشترين الذين يقولون إنهم لا يستطيعون بيع رموز الحبار الخاصة بهم وصرف مكاسبهم في المكان الوحيد المتاح لهم وهي خدمة PancakeSwap. ولهذا توقف البيع واستمرت المشتريات إلى أن تمكنت العملة من جمع 2 مليون دولار، فقام أصحابها بالبيع وسحبوا أموال المستثمرين والمضاربين.

وأوضحت منصة "كوين ماركت كاب"، إنها تلقت عدة تقارير تفيد بأن المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالحبار لم تعد تعمل.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن قرابة 40 ألف شخص كانوا ضحية العملة الاحتيالية. وأشارت تقارير إلى أن عملة "سكويد غيم" تم إنشاؤها لصناعة الثروة والربح السريع.