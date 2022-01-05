أفادت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية أن الجيش الوطني الشعبي أجرى تحديثًا هائلاً لمدرعة "بي تي إر-80" الروسية الصنع.

وأوضحت وكالة " سبوتنيك، نقلا عن الصحيفة أن المركبات القتالية ذات العجلات زودت بسلاح إضافي، أحد أقوى أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات في العالم "كورنيت"، القادرة على تدمير جميع الدبابات الأجنبية المتاحة.

ويمكن لمثل هذه الصواريخ الموجهة، التي يصل مداها إلى 8000 متر، اختراق ما يصل إلى 1300 ملم من الدروع، معززة بحماية ديناميكية مضادة للتراكم. بالإضافة إلى المركبات الأرضية، من الممكن أيضًا تدمير الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض والمروحيات والطائرات المسيرة من مختلف الأنواع.

وشاركت العينات المحدثة مرارًا وتكرارًا في مناورات عسكرية واسعة النطاق، كما زودت مدرعات "بي تي إر-60 بي بي" بأسلحة مماثلة، وتم إزالة مدافع "كي بي في تي" و"بي كي تي" عنها.

ومن المثير للاهتمام أن القوات البرية الجزائرية كانت أول الدول الأجنبية التي قامت بتحديثبي "إم بي-1" القديمة من خلال تثبيت وحدة قتالية بيريجوك مع كورنيت ومدفع 30 ملم ومدفع رشاش 7.62 ملم وقاذفة قنابل آلية 30 ملم.