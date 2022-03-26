توصلت دراسة شارك في إعدادها خبراء من جامعة "هاربين" الطبية في الصين إلى أن تناول أطعمة مناسبة خلال أوقات معينة من اليوم يقلل من خطر الإصابة بالجلطة القلبية المؤدية إلى الموت المبكر لدى مرضى السكري، كما نقل موقع "هايل براكسيس نت" الألماني.



وفي الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة "علم الغدد الصم السريري والاستقلاب" (Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism) الصادرة باللغة الإنجليزية، حلل الباحثون بيانات 4642 شخصاً مصاباً بالسكري مأخوذة من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية، في سعي لمعرفة مخاطر الوفاة المبكرة عن طريق الإصابة بالجلطة لدى أولئك الأشخاص المصابين بالسكري.



وتوصل الباحثون إلى أن الوقت الذي يتم فيه تناول أطعمة معينة، بالإضافة إلى مقدار السعرات الحرارية التي تحتوي عليها تلك الأطعمة، له تأثير كبير على صحة مرضى السكري.



ووجد الباحثون أن تناول البطاطس أو الخضار النشوية في الصباح، والحبوب الكاملة بعد الظهر، وتناول الخضروات الداكنة (مثل البروكلي) والحليب في المساء، يساهم في خفض خطر الإصابة بالجلطة القلبية المؤدية للموت المبكر بالنسبة لمرضى السكري. في حين أن الإكثار من استهلاك اللحوم المعالجة (مثل النقانق) في المساء زاد من خطر الوفاة المبكرة عبر الإصابة بجلطة قلبية.



وأكد الخبراء على ضرورة توافق وقت تناول الطعام مع الساعة البيولوجية للأشخاص المصابين بالسكري لحمايتهم من خطر الإصابة بالجلطة القلبية.



وأكد مؤلف الدراسة، د.تشينغراو سونغ، أن تعديل وقت تناول الطعام بالنسبة للمصابين بالسكري لا يؤدي إلى تحسن صحتهم فحسب، بل يساهم أيضاً في حمايتهم من خطر الإصابة بالجلطة القلبية المؤدية إلى الوفاة المبكرة. ونصح الخبير بمراعاة الأوقات المثلى لتناول الطعام في الإرشادات الغذائية المستقبلية واستراتيجيات معالجة مرض السكري.