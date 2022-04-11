وري الثرى عصر اليوم الخميس بمقبرة سيدي بوعامر ببلدية بوسفر (وهران) جثمان الصحفي عبد القادر لعرايش مراسل قناة الشروق بالولاية والذي توفي مساء أمس الأربعاء إثر حادث مرور عن عمر 42 سنة.

وقد حضر مراسم تشييع جنازة الفقيد والي وهران, سعيد سعيود, والسلطات المحلية وإعلاميون وأصدقاؤه وجمع من المواطنين.

وكان الفقيد قد توفي مع شخص مرافق له في حادث مرور وقع قبيل الافطار من مساء أمس الأربعاء بولاية وهران.

يذكر أن الراحل عمل مراسلا بوهران لعديد الصحف وهو أب لثلاثة أطفال.

وكان وزير الاتصال, السيد محمد بوسليماني, بعث في وقت سابق من نهار اليوم برسالة تعزية لعائلة الفقيد و أسرة الإعلام حيث أعرب لها عن أخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة في هذا المصاب الجلل, راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.