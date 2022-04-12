تسلم المتحف الوطني للمجاهد، أمس الخميس، أغراضا ووثائق خاصة بالشيخ العلامة الإمام عبد الحميد بن باديس، في إطار مسعى الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتخليدا لذكرى رحيل رائد النهضة الإسلامية في الجزائر.

وتتمثل هذه الأغراض التي قدمها شقيق الإمام بن باديس عبد الحق ونجلة هذا الأخير، عضو مجلس الأمة فوزية بن باديس، في قشابية وعكاز وإجازة القراءات السبع، إضافة إلى كرسي وجلود للافتراش وبطانية وشهادة التطويع ودفتر التلاميذ للشيخ ومذياع من نوع TSF.

وخلال حفل التسليم الذي جرى تحت إشراف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة بحضور وزير الاتصال محمد بوسليماني، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، إلى جانب عدد من الشخصيات التاريخية، ثمن ربيقة "الإرث التاريخي الخاص بالشيخ عبد الحميد بن باديس الذي أهداه شقيق العلامة للمتحف"، مؤكدا بالقول: "إننا نقف اليوم وقفة تقدير وعرفان لعبد الحق بن باديس وعائلته على مساهمتهم القيمة في إثراء رصيد المتحف بالوثائق التاريخية والأغراض الشخصية للشيخ بن باديس".

ودعا الوزير بالمناسبة كل من يملك رصيدا وثائقيا أو أغراضا أو مقتنيات ذات الصلة بتاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر إلى تقديمها للمؤسسات المتحفية للمجاهد على المستوى الوطني، باعتبارها -كما قال- "المكان الطبيعي المؤهل لاحتضان هذه الشواهد التاريخية والرافد المثالي لضمان الترابط بين الموروث التاريخي والأجيال الصاعدة".

وعشية الاحتفال بيوم العلم المصادف لـ 16 أفريل من كل عام، اغتنم وزير المجاهدين السانحة ليقف وقفة تقدير وعرفان تخليدا لأعمال رائد النهضة الفكرية والإصلاحية في الجزائر، مؤكدا أن "هذا الرجل العظيم كان أمة بمفرده واختار سلاح العلم والحق كرسالة ومبدأ لجيل متشبع بقيم الوطنية ومتشبث بمكونات الهوية".

ودعا الوزير في هذا السياق شباب اليوم إلى "الأخذ بتلك القيم السامية والمبادئ النبيلة لخدمة الوطن ورقييه وازدهاره".

من جانبه، اعتبر وزير الاتصال محمد بوسليماني، الذي حضر هذا الحفل أن تسلم متحف المجاهد لأغراض ووثائق خاصة بالعلامة عبد الحميد بن باديس يعد بمثابة "حدث كبير سيظل راسخا في الذاكرة".

بدوره، أثنى وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، على مسيرة وأعمال الشيخ بن باديس، داعيا إلى تسليط مزيد من الضوء على هذه الشخصية العلمية والفكرية.

للإشارة، فأن المتحف الوطني للمجاهد قد خصص في بهوه الواسع جناحا لأغراض الشيخ بن باديس التي عرضت بطريقة تليق بقامة من قامات الجزائر العلمية والتاريخية والثقافية والدينية على أن يستلم جامع الجزائر قرابة الألف كتاب في مختلف المجالات من مكتبة بن باديس".

وبالمناسبة، قال شقيق العلامة ابن باديس الذي يفوق عمره الـ 100 سنة، أن مسؤولية الحفاظ على إرث الشيخ ابن باديس وكتبه وأغراضه "كبيرة جدا في ظل تبعثر هذا التراث على مستوى أماكن متعددة"، مشددا على أن هاجسه الوحيد هو "وضع هذه الأمانة بين أياد آمنة".