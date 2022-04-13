عبرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر عن فخرها بالمخترع الجزائري الأمريكي، بلقاسم حبة.

وجاء في الصفحة الرسمية في الفايسبوك للسفارة "فخورون بالمخترع الجزائري الأمريكي بلقاسم حبة -لقد كان المخترع الأكثر إنتاجًا في السيليكون فالي منذ عام 2008، بـ 325 براءة اختراع أو طلب براءة اختراع مسجلة في ذلك الوقت، حسب ما تم توثيقه من طرف Moubachir Silicon Valley حيث يملك ابن ولاية المغير حاليا ما يعادل أكثر من 1700 براءة اختراع في جميع أنحاء العالم وأكثر من 700 في الولايات المتحدة أغلبها في الهندسة الإلكترونية.

وأكدت السفارة، أن بلقاسم حبة سيستثمر في مستقبل الجزائر.