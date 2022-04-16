كرم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الطالب بوبكر عبد الهادي راجع، الذي افتك المرتبة الأولى في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في طبعتها الـ 25.

وفي تصريح للصحافة أبرز الوزير أن الطالب بوبكر عبد الهادي راجع وبحصوله على المرتبة الأولى لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم قد "شرف الجزائر"، مشيرا إلى أن فوزه بهذه المسابقة التي شاركت فيها أكثر من ستين دولة تدل على "قمة فعاليات الأسبوع الوطني للقرآن الكريم وقمة ودقة شيوخنا في لجنة القرآن".

كما ذكر أن هذه المرتبة الأولى، هي نفسها "المرتبة الأولى التي نالها الطالب راجع في الأسبوع الوطني للقرآن الكريم".

ومن جهته، عبر الفائز بالجائزة عن شعوره الذي، كما قال، "لا يوصف"، مبرزا أن جائزة دبي كانت حلم له وتحققت، واستطاع بفضلها "رفع راية الجزائر". كما عبر عن شكره للوزارة وللوزير على وضع الثقة في شخصه وترشيحه لهذه الجائزة وكذا لوالديه ومشايخه الذين كانوا أيضا سبب نجاحه.

للإشارة، فقد جرى هذا التكريم على هامش فعاليات المسابقة التصفوية الوطنية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن والتراث الإسلامي المنعقدة بدار الإمام بمشاركة 58 متنافسا.

والطالب بوبكر عبد الهادي راجع (24 سنة) ينحدر من ولاية البيض وهو حاصل على ماستر 2 في المعاملات المالية المعاصرة من جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة.