يقول القائمون على بيع قميص أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا، الذي ارتداه خلال ربع نهائي مونديال المكسيك 1986 ضد إنجلترا، أنه بمجرد طرحه في المزاد على الإنترنت حقق السعر المطلوب لشرائه.

وهذا يعني أن من سيرسو عليه العطاء في المزاد الفعلي الذي سيفتتح اليوم في لندن في دار سوذبي للمزادات عليه أن يدفع أكثر من ست ملايين و250 ألف دولار.

ويعتبر هذا القميص، هو الأشهر لماردونا، حيث سجل به هدفين أسطوريين - في مباراة نصف نهائي المونديال في المكسيك التي انتهت بخسارة انجلترا.

وسدد مارادونا أحد الهدفين باليد بعدما خادع حكم المواجهة، أما فقد كان هدفا أظهر مهارات وقدرات الأسطورة الأرجنتينية في اللعبة واعتبر من أروع عروض الأداء التي قدمها مارادونا على الإطلاق .

وظل هذا القميص بحوزة لاعب الوسط الإنجليزي السابق ستيف هودج منذ 1986 واحتفظ به طيلة 35 عاما بعد أن حصل عليه من مارادونا بعد تبادل الفريقين الأرجنتيني والإنجليزي القمصان وفقا للتقليد المتبع في ختام المباريات، قبل أن يقرر هودج بيعه حاليا.