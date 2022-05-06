تصاعد منسوب الجدل في تونس بشأن التسريبات المنسوبة إلى المديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، نادية عكاشة، خاصة وأنها تضمنت تشكيكا في سلامة الصحة الجسدية والنفسية للرئيس.

وحسب ما نقلت "سبوتنيك" نسبت لعكاشة مكالمة هاتفية مع شخصية مجهولة تقر فيها بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد مريض ويرفض العلاج أو الاعتراف بمرضه ويعاني من مشاكل جديّة على الصعيد النفسي والشخصي، وقولها إن "نهايته ستكون سيئة جدا" وإن الطبيب الذي يعاينه "توقع تعرضه لأزمة صحية حادة".

كما تضمنت التسريبات المزعومة التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي في شكل مقاطع صوتية حديثا لعكاشة تتهم فيه الرئيس بالحط من قيمة الدولة وتنتقد تدخل محيطه الأسري في اتخاذ القرارات داخل القصر الرئاسي.

وفي الوقت الذي نفت فيه عكاشة صحة هذه التسريبات وأكدت أنها مفبركة و"محاولة لتشويه صورة الرئيس من قبل صفحات مأجورة"، أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في المسألة وإحالة الملف إلى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة الماسة بسلامة التراب الوطني من أجل إجراء التساخير الفنية اللازمة بخصوص محتوى التسريبات.

بينما طالبت شخصيات سياسية من صفوف المعارضة بمصارحة الشعب التونسي بحقيقة الوضع الصحي الجسدي والنفسي لرئيس الجمهورية، خاصة وأن التسريبات المزعومة تخص شخصية تقلدت منصبا حساسا في الدولة وكانت توصف بأنها ظل الرئيس وذراعه الأيمن وحافظة أسراره.