يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينافق على نفسه وعلى الرأي العام الفرنسي والجزائري بوجه خاص، حيث تجاهل ما ارتكبته بلاده من مجازر في يوم 08 ماي 1945 ضد الشعب الجزائري، مستذكرا ما يسمى بتحرر أوروبا من الفاشية.

وفي هذا السياق، نشر ماكرون تغريدة عبر حسابه الرسمي، "تويتر" مساء الأحد، يقول فيها: "في 8 ماي 1945، تحرّرت أوروبا من الفاشية، ومن مآس إنسانية فظيعة"، دون أن يشير إلى فظاعة ما ارتكبته فرنسا الاستدمارية بتاريخ 8 ماي 1945، ضدّ الآلاف من المتظاهرين في الجزائر لاسيما سطيف وڤالمة وخراطة، التي قال عنها الرئيس تبون "مجازر بشعة، لا يمكن أن يطويها النسيان".

كما قارن أحداث الفاشية بالأزمة الأوكرانية، حيث قال ماكرون "بعد 77 عاما، أصبح السلام في قارّتنا على المحّك، بسبب روسيا، التي قرّرت أن تعتدي وتغزو بلدا مستقلا هو أوكرانيا".