قررت وزارة الثقافة والفنون تأجيل كل النشاطات التي كانت مبرمجة في الطبعة الثانية من مهرجان "إيمدغاسن" السنيمائي الدولي.

وأوضحت الوزارة اليوم السبت، في بيان لها، أنه على إثر الحداد الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قررت الوزارة تأجيل كل النشاطات التي كانت مبرمجة في الطبعة الثانية من مهرجان "إيمدغاسن" السنيمائي الدولي الذي تجرى فعالياته حاليا بعاصمة الأوراس باتنة، وكذا نشاطات الطبعة 17 لمهرجان "ديما جاز" بولاية قسنطينة، وهذا إلى غاية نهاية الحداد.