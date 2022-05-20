أعطيت إشارة انطلاق أشغال ترميم قصر كوردان ببلدية عين ماضي (70 كلم شمال غرب الأغواط) اليوم الجمعة خلال زيارة العمل والتفقد لوزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي الى ولاية الأغواط والتي تدوم يومين.

وحسب الشرح المقدم فإن المشروع كان قد أطلق من قبل لكن توقف بعد تسجيل بعض التحفظات ليتم رفعها وقامت اليوم وزيرة الثقافة بإعادة بعثه من جديد، بحيث أكد رئيس المشروع عزالدين شتيح أن الغلاف المالي المرصود للعملية يقدر بـ 55 مليون دج.

وقد شددت الوزيرة على تسليم المشروع في الآجال المحددة مع ضرورة استعمال المواد المحلية في الترميم مع وجود خلية محلية تقوم بمتابعة تقدم الأشغال وتطبيق التعليمات المسداة حوله.