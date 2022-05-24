فاز كل من عالم الرياضيات الجزائري سمير بدروني، المقيم بالجزائر، و ياسين شيتور، مزدوج الجنسية (فرنسية-جزائرية) المقيم بفرنسا، بجائزة موريس أودان للرياضيات، حسبما أعلنته جمعية "جوزيت وموريس أودان" على موقعها الالكتروني.

ومنحت الجائزة لبدروني (28 سنة)، وهو أستاذ محاضر بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا (الجزائر العاصمة)، عن أعماله في مجال الهندسة المعقدة، حيث سيستلمها من قبل لجنة ستقوم بزيارة الجزائر يوم 28 ماي.

كما تم منح الجائزة إلى شيتور، وهو أستاذ بمخبر الإشارات والأنظمة بجامعة باريس-ساكلاي بسانترال سوبلاك، عن أعماله حول التحكم في أنظمة المراقبة.

للتذكير، جائزة موريس أودان للرياضيات هي جائزة علمية تنظم كل سنتين، مفتوحة لجميع الحاصلين على دكتوراه في مجال الرياضيات، ومزاولين سواء في فرنسا أو الجزائر، والذين لا تتعدى أعمارهم 45 سنة.