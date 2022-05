Saïd Bouteflika, le frère du président déchu Abdelaziz Bouteflika a révélé aujourd’hui et pour la première fois devant la justice ses biens.

Lors de sa comparution, aujourd’hui, devant le pôle pénal spécialisé dans les affaires de corruption financière et économique près tribunal de sidi m’hamed, Saïd Bouteflika a révélé qu’il possède un appartement de type f5, d’une superficie de 249 mètres carrés, dans le quartier Ben Aknoun, qui a été acheté dans le cadre de la promotion immobilière.

Il reconnait aussi posséder un appartement dans la commune d’Alger centre, obtenu en vertu d’un acte notarié de transfert de propriété du 26 juillet 2010 et hérité de son frère décédé Mustapha.

il a, notamment, reconnu avoir hérité de sa mère un autre bien immobilier situé à Djnan Malik, dans le commune d’Hydra, en plus d’un autre terrain situé à El Bachir El Ibrahimi, qui appartenait aussi à sa défunte mère, et qu’il l’a hérité d’elle.

Le juge parle encore d’un autre appartement rue El Ibrahimi et d’autres biens immobiliers situés dans la wilaya de Tlemcen. Là encore l’accusé répond en disant « tout cela appartient à ma mère ».

Interrogé sur ses comptes bancaires, de 10 millions de dinars et de 36 mille euros, l’accusé répond, en affirmant que cet argent provient de travail qu’il exerce, que ce soit en tant que professeur à l’université Bab Ezzouar pendant 11 ans ou en tant que conseiller à la présidence de la République, où il percevait un salaire de 30 millions par mois.