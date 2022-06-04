أعلن قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم جيرارد بيكيه والنجمة الكولومبية شاكيرا السبت انفصالهما بعد علاقة لأكثر من عقد أثمرت طفلين.

وقال الثنائي في بيان مشترك "يؤسفنا تأكيد انفصالنا. نطلب احترام الخصوصية لخير أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا".

ويحمل بيكيه (35 عاماً) ألوان برشلونة منذ العام 2008 وأحرز في صفوفه لقب الدوري المحلي ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، كما توّج مع بلاده بلقبي كاس العالم عام 2010 وكأس أوروبا في 2012.

وتُعدّ شاكيرا (45 عاماً) من أبرز الاسماء في الموسيقى العالمية وقد باعت في مسيرتها أكثر من 60 مليون أسطوانة.

ويأتي خبر الانفصال بعد أكثر من اسبوع على رد القضاء الاسباني طلبا تقدمت به شاكيرا المتهمة بالضلوع في عملية تهرب ضريبي بقيمة 14.5 مليون يورو (نحو 15.5 مليون دولار) بشأن إيراداتها بين 2012 و2014، ما يعني ان محاكمتها باتت قريبة.

والتقى النجمان قبل مونديال جنوب إفريقيا 2010، خلال تصوير شاكيرا الأغنية الشهيرة "واكا واكا"، ولهما ميلان (9 أعوام) وساشا (6 أعوام).

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة لخيانة محتملة من قبل بيكيه، ونشرت صحيفة "إل بيريوديكو" الإسبانية تقريراً حول خيانة مع "طالبة في العشرينيات".