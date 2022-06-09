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عين تموشنت : عودة المهرجان الوطني لمسرح العرائس بعد ست سنوات

ثقافة
9 جوان 2022 ()
عين تموشنت : أمين العرابي
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عادت ، مساء اليوم ، الطبعة الثانية عشر للمهرجان الوطني لمسرح  العرائس تحت شعار " تربية و تسلية " بدار الثقافة عيسى مسعودي لولاية  عين تموشنت ،  بتقديم إستعراض للدمى العملاقة  و  استعراض بالمشي على الخشب "للرجل الطويل أعاد للمدينة توهجها الثقافي بحضور اهل الفن من مختلف ربوع الوطن و سكان المدينة الذين إستحسنوا عودة فعاليات المهرجان بعد طول إنتظار و إنقطاع دام ست سنوات .

 وقد افتتح المهرجان رسميا من طرف والي ولاية عين تموشنت أمحمد مومن  ،   الذي  أشاد بعمل منظمي هذه التظاهرة التي جعلت من عين تموشنت عاصمة لمسرح العرائس مشجعا لإنعاش الحركة الثقافية و تثمين مجهودات الفنانين الجزاىريين .

   ومن جهته أكد محافظ المهرجان علي بوشيخي أن هذه التظاهرة هي تخليدا لروح فنانين ودعتهم الجزائر  و من بينهم المرحومين بإذن الله بلاحة بن زيان و شيون عبد النور  و دويلة نور الدين الذين قدموا الكثير لمسرح العرائس في الجزائر و شاركوا في طبعاته السابقة ، كما أن هذه التظاهرة تدخل في تحضيرات ألعاب البحر الأبيض المتوسط و برنامج نصف شهر للطفولة و اليوم الوطني للفنان و كذا تحضيرا إحتفالات عيد الإستقلال .

و يضيف المحافظ أن ما يميز هذه الطبعة هو مشاركة فرق جديدة من ولايتي تيزي وزو و غليزان من مجموع تسع ولايات ستنشط التظاهرة الثقافية التي تدوم أربعة أيام بالإضافة إلى الجانب العلمي الذي تكتسيه هذه الطبعة و برمجة ندوة فكرية حول مسرح العرائس بمشاركة أساتذة من كل من جامعات وهران ، عين تموشنت ، تلمسان و سيدي بلعباس وكذا ورشات تكوينية  حول النص المسرحي حيث ستتوزع نشاطات المهرجان بكل من بلديتي بني صاف و حمام بوحجر  .

كما تجدر الإشارة إلى مشاركة كل من ولايات  الشلف ،  وهران ، سيدي بلعباس ،  البليدة ،  مستغانم ، قسنطينة ،  عين تموشنت ،  غليزان ،  تيزي وزو بمجموع إثنا عشر  عملا منها ست عروض داخل المنافسة  ستقوم لجنة تحكيم وطنية لتقييم الأعمال المنتقاة لمنح الجوائز و تتمثل الجائزة الكبرى في أحسن عرض متكامل ثم جائزة أحسن إخراج  و يليها جائزة أحسن نص ثم جائزة احسن محرك دمى و أخيرا جائزة لجنة التحكيم .

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