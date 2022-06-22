سطرت وزارة الثقافة والفنون، اليوم الأربعاء، برنامجا ثقافيا وفنيا تفصيليا لمرافقة الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن البرنامج الثقافي والفني التفصيلي المُسَطّر من طرف مديرية الثقافة والفنون لولاية وهران والديوان الوطني للثقافة والإعلام بمشاركة مديريات الثقافة والفنون لولايات الغرب الجزائري، مرافق للطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط

وأضاف البيان، للتعرف على البرنامج الكامل، أنقر على هذين الرابطين.

https://www.m-culture.gov.dz/.../programme-culture-2022.pdf

https://www.m-culture.gov.dz/.../60anniv-indep/oran-2022.pdf