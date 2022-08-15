أفاد تقرير لمكتب التحقيقات الأمريكية "إف بي آي"، بأن الممثل الأمريكي الشهير أليك بالدوين، هو من ضغط على زناد السلاح الناري الذي قتل مصورة سينمائية بموقع تصوير فيلم "رست"، رغم نفيه ذلك.

وأفاد تقرير للطب الشرعي نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي وحصلت عليه شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، بأن البندقية المستخدمة في إطلاق النار بموقع تصوير الفيلم لم يكن من الممكن إطلاقها دون الضغط على الزناد، حسب "روسيا اليوم". وأوضح التقرير أن السلاح الناري لا يعمل إلا في حالة سحب الزناد، ما يعني أن الممثل الأمريكي قد يواجه اتهامات جنائية أيضاً.

جدير بالذكر أن تقرير الطب الشرعي الخاص بـ "إف بي آي"، جزء من تحقيق أوسع يفحص جميع الاحتمالات في الحادث المميت، لمعرفة إن كانت هناك حاجة لتوجيه اتهامات جنائية.

وكان بالدوين قد نفى خلال مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" في ديسمبر 2021 سحب الزناد.

وكان يفترض أن يكون المسدس محشواً برصاص خلّبي، لكن السلاح كان محشواً برصاص حقيقي أصاب مديرة التصوير هاليانا هاتشينز، والمخرج جويل سوزا، ونقلا إلى مستشفى قريب وسرعان ما أعلن الأطباء وفاة هاتشينز.

هذا، وتقول السلطات الأمريكية إنها لا تزال تعمل للحصول على سجلات هاتف الممثل، مشيرة إلى جهود مستمرة في هذا المجال، وستجري عملية مراجعة السجلات من قبل المحققين، تمهيداً لتحديد ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات.