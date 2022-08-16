تم تعيين الدكتور حشيد عصام، المسؤول عن مخبر الفيروسات المنقولة بالمفصليات والفيروسات الناشئة على مستوى قسم علم الفيروسات بمعهد باستور، كعضو في الفريق الاستشاري التقني التابع لمنظمة الصحة العالمية في ميدان السلامة البيولوجية وذلك بعد إعلان عام أطلقته هذه المنظمة لاختيار خبراء من دول مختلفة ليكونوا أعضاء بهذا الفريق.

وحسب ما جاء في الصفحة الرسمية في الفايسبوك لمعهد باستور، سيكون هذا الفريق مسؤولا عن تزويد منظمة الصحة العالمية بتوصيات وإرشادات بشأن الجوانب العلمية والتقنية والاستراتيجية المتعلقة بالأمن البيولوجي. وتشكل السلامة والأمن البيولوجيين على مستوى مخابر معهد باستور بالجزائر أحد أهم أولويات الإدارة الحالية، حيث تم إدراجهما في برنامج عمل المديرية العامة للمعهد منذ عامين، كهدف ذو أهمية عالية.