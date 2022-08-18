كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس من ولاية الطارف التي حل بها بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون للوقوف على مخلفات الحرائق التي مست الولاية، عن الشروع في تعويض المتضررين من هذه الحرائق "بداية من الأسبوع المقبل".

وقد قام الوزير الأول، رفقة وزراء كل من الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، والنقل عبد الله منجي، والفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، بتقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا الحرائق، بقرية المالحة التابعة لبلدية القالة، أين قدم تعازي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى عائلات ضحايا حرائق الغابات وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وقام الوفد الوزاري بالمناسبة بزيارة المصابين بمستشفى الشهيد بوزيد عمار بالقالة.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد سجلت بولاية الطارف وفاة 30 شخصا (11 طفلا و13 رجلا و6 نساء-متأثرين بحروقهم بالموقع المسمى غابة نبربر بالقالة و161 جريحا.