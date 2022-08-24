تصدّر مطار دبي الدولي قائمة المطارات الأكثر ازدحاما بالمسافرين خلال شهر أوت الجاري في العالم.

وأفادت شركة "OAG" المتخصصة، في هذا المجال في تصنيف حديث، أن مطار دبي الدولي استقبل ما يزيد عن 4.09 مليون مسافر، بفارق كبير عن مطار لندن هيثرو في بريطانيا بـ 3.4 مليون مسافر المصنف ثانيا في القائمة.

كما حلّ مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، في المركز السابع عالميا حيث استقبل أزيد من مليوني مسافر خلال الشهر الجاري.

المطارات الـ 10 الأكثر ازدحاما في العالم في أوت 2022:

1- دبي (4.09 مليون مسافر) ،

2- لندن هيثرو (3.4 مليون مسافر) ،

3- أمستردام (3.15 مليون مسافر) ،

4- باريس شارل ديغول (3.13 مليون مسافر) ،

5- إسطنبول (2.9 مليون مسافر) ،

6- فرانكفورت (2.8 مليون مسافر) ،

7- الدوحة (2.1 مليون مسافر) ،

8- لندن غاتويك (2.09 مليون مسافر) ،

9- سنغافورة (2.08 مليون مسافر) ،

ـ 10مدريد (2.01 مليون مسافر).