تغزل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالجزائر بعد زيارته لها دامت ثلاثة أيام.

ونشر ماكرون فيديو عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، يوثق مختلف المحطات التي وقف عليها خلال زيارته، حيث عنون التسجيل بـ "عاشت الصداقة بين الجزائر وفرنسا".

وإلى جانب الأنشطة الرسمية على غرار توقيع الاتفاقيات والشراكات بين الجزائر وباريس، وثق نزيل قصر الإليزيه مختلف محطات زيارته لمدينة وهران، وشركة الإنتاج "ديسكو مغرب" الشهيرة، وغيرها.