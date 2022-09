La société des eaux et de l’assainissement d’Alger a annoncé le début de publication des résultats des analyses d’une façon périodique à travers les réseaux publics, concernant la qualité des eaux produites et distribuées au niveau des wilayas d’Alger et de Tipaza.

SEAAL a indiqué, dans un communiqué, que cette opération vise à rassurer le consommateur algérois de la qualité de l’eau livrée à travers les robinets, qui est soumise à des analyses physicochimiques et bactériologiques très stricts.