توقيف يمني أدى عمرة لروح ملكة بريطانيا

أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، توقيف يمني أعلن في مقطع فيديو أنه أدى العمرة لروح ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، منتهكا بذلك "أنظمة وتعليمات" هذه المناسك ومخالفا أحكام الشريعة الإسلامية التي تمنع أداء هذه الفريضة نيابة عن غير المسلمين.

وأثار المقطع غضب العديد من مستخدمي موقع تويتر، إذ طالبوا السلطات بتوقيف صاحبه حيث لا يجوز وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية أداء الحج أو العمرة نيابة عن غير المسلمين.

ومقطع الفيديو الذي صوره اليمني في المسجد الحرام بمكة أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية التي تحظر رفع أي لافتات أو شعارات سياسية أو مذهبية أثناء أداء مناسك الحج أو العمرة.

وفي مقطع الفيديو، ومدته لا تتجاوز 20 ثانية، ظهر الرجل بملابس الإحرام حاملا لافتة بيضاء كتب عليها بخط اليد "العمرة لروح الملكة إليزابيث الثانية، نسأل الله أن يتقبلها في الجنة ومن الصالحين".

وإثر موجة الغضب هذه، أعلن جهاز الأمن العام السعودي في بيان نشره على موقع تويتر أن "القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية ظهر في مقطع فيديو يحمل لافتة داخل المسجد الحرام مخالفا بذلك أنظمة وتعليمات العمرة".

وتابعت "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة". وأذاعت قناة الإخبارية الحكومية الخبر مرفقا بمقطع الفيديو المثير للجدل لكن مع حجب محتوى اللافتة.