العاصمة: تتويج جامعيين بجائزة أفضل منتج رقمي

توج فريق من الطلبة الجامعيين من المدرسة العليا للإعلام الآلي بالعاصمة بقيادة الطالب برهان الدين حمادو، بجائزة أفضل منتج رقمي للسنة الحالية في المسابقة الوطنية لحاملي المشاريع الشباب، التي تنظمها الهيئة العالمية إنجاز عبر فرعها بالجزائر ( إنجاز الجزائر) بالشراكة مع مؤسسة أوريدو .

وشارك فريق برهان الذي يتكون من الطلبة، بولعواد عادل، كارة برنو، محمد إسلا ، تيسة ميليسا، أبشيش سارة بمنصة رقمية أو تطبيق Lufsico

وهو تطبيق يتيح للمستخدمين تعلم وممارسة الخطابة أمام الجمهور في الواقع الافتراضي بالصوت والصورة، وتلقي ردود فعل وتوجيهات لتصحيح السلوك ولغة الجسد .

وفاز الفريق بجائزة أفضل منتج بفضل النتائج المبهرة للتطبيق الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم .

للإشارة أجريت الجولة الأولى لهذه المسابقة في أفريل 2022 بمشاركة أزيد من 280 فريق بالجزائر، والجولة الثانية كانت في جويلية بـ44 فريقا، والجولة الثالثة والأخيرة في 04 أكتوبر الجاري بـ22 فريقا ، وتم اختيار عمل فريق الطالب برهان الدين حمادو كأحسن عمل .