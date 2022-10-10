جائزة الصحفي المحترف: تمديد آجال المشاركة لهذا التاريخ

أعلنت لجنة التحكيم لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، في بيان لها، عن تمديد آجال إيداع الأعمال المشاركة في الطبعة الثامنة لهذه الجائزة، إلى غاية 15 أكتوبر الجاري.

وتنظم طبعة جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف لهذه السنة تحت موضوع "ستينية الاستقلال: تحديات الأمس، تحديات اليوم".

وتهدف الجائزة -حسب ذات المصدر- إلى "تشجيع وترقية الإنتاج الصحفي الوطني بكل أشكاله وإلى التحفيز على التميز والإبداع والاحترافية في الصحافة الوطنية، بالتأسيس لثقافة الاستحقاق وكذا مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة ذات الصلة بموضوع الطبعة".

وكانت وزارة الاتصال قد حددت تاريخ 11 أكتوبر كآخر أجل لإيداع الأعمال المشاركة، وأكدت أن هذه الجائزة تعد "اعترافا بالمسار النضالي للإعلام الجزائري إبان الثورة التحريرية وتكريما لمهنيي الصحافة الوطنية التي تساهم بإعلامها المكتوب، السمعي البصري والإلكتروني في تجسيد حق المواطن في إعلام موضوعي وذي مصداقية".

كما ذكرت أيضا بأن "هذا النضال الذي شكل بالأمس هاجسا مرعبا للاستعمار الغاشم، يواصل اليوم مسيراته في البناء والتشييد، ومرافقة الوطن لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في كنف الحرية والكرامة والازدهار والتطور".

وتخص هذه المسابقة التي تنظم بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة، خمس فئات هي الإعلام المكتوب الذي يشمل المقال الرئيسي، النقد، المقال الافتتاحي، الربورتاج أو التحقيق وفئة الإعلام التلفزي التي تضم الربورتاج، التحقيق الاستقصائي، الشريط الوثائقي، الشريط والحدث المصور وفئة الإعلام الإذاعي التي تشمل البرنامج الإخباري والربورتاج.

أما الفئة الرابعة فتخص الإعلام الإلكتروني الذي يشمل الأعمال التي تم نشرها عبر الأنترنت، فيما تعني الفئة الخامسة والأخيرة الصورة وتشمل الصورة الفوتوغرافية، الرسم الصحافي أوالكاريكاتوري الذي تم نشره في جهاز إعلامي وطني.

وللمشاركة في هذه المسابقة، حددت وزارة الاتصال جملة من الشروط، حيث يتعين أن "يكون المترشح من جنسية جزائرية" وأن "لا يقل سنه عن الثلاثين (30) سنة"، وأن "يثبت ممارسة المهنة في جهاز إعلامي بصفة متواصلة لمدة ثلاث سنوات على الأقل".

كما يتعين على المترشح أيضا أن "لا يكون عضوا في لجنة التحكيم"، كما "لا يمكنه المشاركة بأكثر من عمل واحد في إحدى الفئات، باستثناء فئة الصورة التي يمكن أن يبلغ عدد الأعمال فيها عشر صور فوتوغرافية أو عشرة رسوم صحفية أو كاريكاتورية".

ويتوجب أيضا أن تكون الأعمال المرشحة للجائزة قد "نشرت أو بثت خلال الفترة ما بين أكتوبر 2021 وأكتوبر 2022"، علما أنه "يمكن المشاركة في الجائزة بشكل فردي أو جماعي".

كما "لا يجوز للفائزين بجائزة الصحفي المحترف المشاركة في المسابقة بمختلف فئاتها إلا بعد مرور مدة ثلاث سنوات عن تتويجهم"، حسب ذات المصدر.