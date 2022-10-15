الجزائري جلاوجي يتوج بجائزة كتارا للرواية العربية

توج الكاتب الجزائري عز الدين جلاوجي بجائزة كتارا للرواية العربية في طبعتها الثامنة، عن روايته "عناق الأفاعي"، حسبما أعلنت عنه المؤسسة العامة للحي الثقافي كاتارا أمس الجمعة.

وقد توج الروائي الجزائري عز الدين جلاوجي رفقة الكاتبة التونسية نبيهة العيسي عن مؤلفها "أحلام متقطعة" والروائية بشرى خلفان من سلطنة عمان لكتاب "دلشاد سيرة الجوع والشبع". والدكتور عزالدين جلاوجي أستاذ محاضر في جامعة محمد البشير الإبراهيمي بمدينة برج بوعريريج، صدر له أكثر من أربعين كتابا في النقد والرواية والمسرح وأدب الأطفال، وقدمت عن أعماله مئات البحوث والدراسات والرسائل في الجامعات داخل وخارج الوطن.