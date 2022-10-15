نحو إطلاق أول مدينة إنتاج سينمائي بالجنوب

سيتم إطلاق أول مدينة إنتاج سينمائي بالجنوب الجزائري بمنطقة تينركوك (60 كلم شمال تيميمون)، حسبما أعلنت عنه اليوم السبت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي بولاية تيميمون.

ولدى إشرافها على مراسم توقيع اتفاقية نقل ملكية مبنى برج خان القوافل الواقع بمرتفع مدينة تينركوك إلى وزارة الثقافة والفنون ممثلة في المركز الجزائري لتطوير السينما، أوضحت مولوجي أن "هذه الخطوة تندرج ضمن مساعي القطاع لإطلاق أول مدينة سينمائية بالجنوب، بعد استكمال تهيئة وتجهيز هذا الموقع لاستغلاله في الإنتاج السينمائي وفق مقاربة اقتصادية".

وتندرج هذه المساعي في إطار تطبيق توجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تفعيل العمل السينمائي وترقية الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر، خصوصا في الجنوب الكبير الذي يزخر بمقومات طبيعية وتاريخية هامة ومرافق استقبال متعددة، تضيف الوزيرة.

وسيضم قصر السينما ببرج تينركوك مركب للإنتاج السينمائي يتكون من عدة مرافق توفر خدمات اقتصادية متنوعة للمنتجين السينمائيين خلال إنجاز مشاريعهم السينمائية تشمل التأجير التعاقدي للاستوديوهات ومعدات التمثيل، إلى جانب مرافقة المنتجين في اكتشاف واختيار المواقع الخارجية للتصوير السينمائي، وكذا توفير النقل والإيواء والإطعام للفنانين والتقنيين خلال مراحل التحضير والتصوير السينمائي بإقليم الولاية، استنادا للشروحات المقدمة.