إعطاء إشارة تصوير فيلم الشهيد سي امحمد بوقرة

أعطيت اليوم ببلدية أولاد بوعشرة معقل الولاية التاريخية الرابعة بالمدية إشارة الانطلاق في تصوير الفيلم التاريخي للشهيد سي امحمد بوقرة.

وقد أشرف على مراسيم الإعلان عن تصوير الفيلم الذي يحاكي حياة وبطولة الشهيد الرمز سي امحمد بوقرة تزامن مع الاحتفالات المخلدة لليوم الوطني للهجرة بحضور المخرج جعفر قاسم كلا من العيد ربيقة وزير المجاهدين ومولوجي نورية وزيرة الثقافة والفنون.

وأكد العيد ربيقة وزير المجاهدين أن تصوير هذا الفيلم التاريخي وتزامن مع ذكرى الـ17 أكتوبر التي تعد إحدى الحلقات الهامة في تاريخ الجزائر يندرج في إطار مسعى رئيس الجمهورية الرامي إلى ضرورة تثمين الموروث التاريخي والثقافي للجزائر، أما الدكتورة صورية فقالت إن صناعة السينما هم مؤرخون حقيقيون والصورة السينمائية تؤرخ للأحداث هي خير حامل للذاكرة الجماعية.

من جانبه أكد المخرج جعفر قاسم، الذي أشرف على تصوير أول لقطة، أن الفيلم سيكون فرصة لبعض الوجوه الفنية التي لم تمنح لها الفرصة للمشاركة في أفلام تاريخية سابقة، وعن مدة انجاز الفيلم قال أنها تستغرق ثلاثة أشهر وسيكون الفيلم جاهزا للعرض بعد ستة أشهر.