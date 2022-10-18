المهرجان العربي ال22 للإذاعة والتلفزيون يكرم المخرج جعفر قاسم

يكرم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته ال22 التي ستنظم بالعاصمة السعودية الرياض من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل المخرج جعفر قاسم، إلى جانب 11 مبدعا آخر من "رواد الإعلام والسينما" في العالم العربي

و وفقا للصحافة السعودية ستكرم هذه الدورة، التي ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية (آسبو) بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، 12 من رواد الإعلام والسينما في العالم العربي نظير "إسهاماتهم الفعالة في إثراء المحتوى الإعلامي بالعالم العربي".

ويرمي المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون إلى "تحقيق عدة أهداف" منها "المساهمة في تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي، ورفع مستواه على النحو الذي يلبي تطلعات الهيئات الأعضاء والمبادئ التي تعمل من أجلها"، وكذا "رصد الاتجاهات المبتكرة والجادة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني وتشجيعها في سبيل تنمية الطاقات الإبداعية في هذا الميدان"، وفقا للموقع الإلكتروني لاتحاد إذاعات الدول العربية.