قرار بإنشاء 52 مكتبة مطالعة عمومية

أبدى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، موافقته على إنشاء 52 مكتبة مطالعة عمومية، ليتم وضعها حيز الخدمة بعنوان سنوات 2023/ 2024/ 2025، حسب ما جاء في بيان لوزارة الثقافة والفنون اليوم الأربعاء.

وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي لـ"تعزيز شبكة المكتبات العمومية، خاصة في الولايات المستحدثة مؤخرا، وكذا المناطق النائية والتي من شأنها أن تستفيد بفضل ذلك من فضاءات للمطالعة ستسهم لا محالة في إدماج الشباب وضمان حقهم في المطالعة والقراء، كما ستسهم أيضا في خلق 1050 منصب شغل جديد في القطاع الثقافي".

وأضاف نفس المصدر أن قرار إنشاء 52 مكتبة للمطالعة العمومية يعد "من أهم المكاسب المنجزة بالقطاع الثقافي خلال السنوات الأخيرة في ميدان المطالعة العمومية، وهو نقلة كبيرة تأتي لتعزيز سياسة الدولة الرامية لنشر المعرفة والقراءة والمطالعة في مختلف ربوع الجزائر".